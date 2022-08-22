بغداد وموسكو تبحثان مستحقات الشركات الروسية العاملة في العراق

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بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى مخيف، خلال لقائه اليوم الاثنين، مع سفير روسيا في بغداد إيلبروس كواتراشيف، مستحقات الشركات الروسية العاملة في العراق بمجال النفط.



وأكد مخيف ، في بيان صادر عن البنك أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، ضرورة تدقيق الحلول المناسبة لمستحقات الشركات الروسية.



وأشار البيان إلى أنه تم استعراض جهود البنك المركزي العراقي في تعزيز التنمية والتحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي العراقي وانعكاس الأزمات العالمية عليه.



من جانبه، أثنى السفير كواتراشيف على جهود البنك المركزي العراقي، متمنيا للقطاع المصرفي العراقي دوام التقدم والنجاح.