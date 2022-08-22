بعد رفض النقض طعون المتهمين..اعرف محطات المحاكمة في قضية اللجان النوعية

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة النقض كلمة النهاية في دعوى محاكمة عبد الله شحاتة، المستشار الاقتصادى للمعزول و21 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"، ورفضت المحكمة طعون المتهمين، وأيدت أحكام المؤبد والمشدد، وتوجد مجموعة من المحطات الهامة منذ إحالة المتهمين للجنايات، ومنها:

المحطة الأولى .. تلاوة أمر الإحالة

فى 13 أبريل 2016، تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، فيما أنكر المتهمين التهم الموجهة إليهم.

المحطة الثانية .. فض الأحراز

في 19 فبراير 2017، بدأت المحكمة في فض الأحراز واحتوت الأحراز أسلحة نارية آلية وخرطوش وطلقات نارية متنوعة وشعارات لكتائب القسام.

المحطة الثالثة .. الإدراج على قوائم الإرهاب

فأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الظاهر الشرف في عام 2017 قرارها بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات.

المحطة الرابعة .. الشهود

فى جلسة 18 يونيو استمعت المحكمة لشهود الإثبات الوارد أسمائهم بأمر الإحالة، وفى أولى جلسات الشهود التى عقدت بتاريخ 18 يونيه 2017 استمعت لأقوال المقدم محمد أشرف مجرى التحريات بالقضية.

المحطة الخامسة .. مرافعة النيابة

فى جلسة مرافعة النيابة العامة طالب ممثلها بتطبيق أقصى عقوبة ضد المتهمين، وأكد فى مرافعته أنه بعد ثورة 30 يونيو صدرت تعليمات من قيادات الجماعة لإعادة الجهاد السرى، فصدرت تكليفات للمتهم الأول محمود ربيع لبث الفوضى فى البلاد، ومنع سلطات الدولة من مباشرة أعمالها، وتكونت الخلية من المتهم الأول وحتى الـ21 لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، وتولى المتهم الأول وآخرين بمهمة مد الجماعة بالأموال، بينما قام المتهم السابع بتدرب الجماعة عسكريا.

المحطة السادسة .. تأييد إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب

أيدت محكمة جنايات القاهرة فى 22 أبريل 2018، قرار إدراج المتهمين بالقضية على قوائم الإرهاب، لمدة 3 سنوات من تاريخ نشر القرار .

المحطة السابعة .. حجز القضية

فى الجلسة المنعقدة يوم 19 أبريل 2018، قررت المحكمة حجز القضية لجلسة 28 يونيو للنطق بالحكم.

المحطة الثامنية.. حكم المؤبد والمشدد

في 5 يوليو عام 2018، محكمة جنايات القاهرة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، بالسجن المؤبد لمستشار المعزول عبد الله شحاته و13 آخرين، والمشدد 15 عاما لـ6 آخرين و10 سنوات لمتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية" .

المحطة التاسعة.. تأييد الأحكام

في 20 أغسطس 2022، رفضت محكمة النقض طعون المتهمين وأيدت احكام المؤبد والمشدد للمتهمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.