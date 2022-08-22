اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بسبب ارتفاع تكاليفها.. شركات التصنيع الإيطالية تخفض الإنتاج لتوفير الطاقة

الإثنين، 22 أغسطس 2022 08:00 ص
بسبب ارتفاع تكاليفها.. شركات التصنيع الإيطالية تخفض الإنتاج لتوفير الطاقة علم إيطاليا
وكالات

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قال مسؤول كبير بوزارة التحول البيئي الإيطالية، الأحد، إن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في إيطاليا بدأت تعدل إنتاجها لتوفير الطاقة في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات بسبب ارتفاع تكاليفها.

وقال ماسيميليانو أتيلي الذي يرأس لجنة الوزارة التي تقيم الأثر البيئي للمحطات الجديدة للطاقة المتجددة إن "هناك قطاعات صناعية كاملة، صناعة الزجاج والمعلبات، بدأ الترشيد فيها في شكل ترشيد ذاتي وإن كان بصمت".

وأضاف أتيلي خلال مؤتمر: "لكن هذا لا يخلو من التكاليف والتكاليف الاجتماعية ... لأنه في اللحظة التي يتباطأ فيها الإنتاج يجب أن نفكر في أولئك الذين يعملون في تلك الصناعات".

وحصلت إيطاليا في العام الماضي على ما يقرب من 40% من الغاز، الذي استوردته من الخارج، من روسيا.

وأبرمتروما في الآونة الأخيرة صفقات مع عدة دول بديلة منتجة للغاز لتقليل اعتمادها على موسكو. ويتم استهلاك نصف الغاز لإنتاج الكهرباء.

وسمحت هذه الاتفاقيات لروما بملء مخزونها من الغاز بسرعة ولكنها لم تكن كافية لحماية صناعاتها من ارتفاع تكاليف الطاقة.

 


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