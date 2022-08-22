اليوم السابع
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الإثنين، 22 أغسطس 2022 08:03 م
أكرم القصاص
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بروكسل: الاتحاد الأوروبي ينظر في إطلاق تدريب عسكري للقوات الأوكرانية

الإثنين، 22 أغسطس 2022 07:00 م
بروكسل: الاتحاد الأوروبي ينظر في إطلاق تدريب عسكري للقوات الأوكرانية الاتحاد الأوروبى
أ ش أ

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قال رئيس السياسات الخارجية ، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي ينظر في إطلاق عملية تدريب عسكرية كبرى للقوات الأوكرانية في الدول المجاورة .


وأضاف بوريل في مؤتمر صحفي بمدينة سانتاندر الإسبانية أوردته قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين أنه سيتم مناقشة المقترح الأسبوع المقبل خلال اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي بالعاصمة التشيكية براغ.


كما أعرب بوريل عن أمله في أن تتم الموافقة على الخطوة، لافتًا إلى أنها ستكون مهمة كبيرة وأنه يجب أن ترقى إلى مستوى الصراع.


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