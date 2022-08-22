بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة، بسبب انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولى الساحلي، فى نطاق مركز مطوبس بكفر الشيخ، وتم نقلهم إلى مستشفى رشيد المركزي القريبة بمحافظة البحيرة.

وتبين من سجلات المستشفى، إصابة كل من محمود عبد السميع حمادة، باشتباه كسر في الكتف الأيمن، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويسري كامل أحمد، باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات متفرقة، وأحمد محمد كامل، بكدمة في الظهر، والسيد عبد الحميد علي، باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد إسماعيل علي أيوب، باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب علي شحاتة علي ضرارة، باشتباه كسر بالقدم اليسري، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والسيد شحاته علي شحاته، بكدمة شديدة بالظهر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأصيب أحمد صبحي علي أحمد، باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومجدي سامي علي مصطفي، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، تلقيا إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطوبس، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب ميكروباص، علي الطريق الدولي الساحلي بنطاق دائرة المركز، نتج عنه إصابة 9 أشخاص ليجري الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي مستشفي رشيد المركزي، بمحافظة البحيرة، وذلك لقربها إلي موقع الحادث.

وأعلنت غرفة طوارئ بمديرية الصحة، أنها استقبلت إشارة من غرفة عمليات الإسعاف بوقوع الحادث، ليجري التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة، لرفع درجة الاستعداد داخل مستشفي رشيد المركزي، للاستعداد لاستقبال المصابين في الحادث، والمؤشرات الأولية تفيد بأن الإصابات في الحادث تنوعت ما بين كسور متعددة في الجسد لعدد من الحالات وكسر بالعمود الفقري، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد لعدد من الحالات.