باكستان تتهم رئيس وزرائها السابق بالإرهاب لحشده تظاهرات تدعو لإعادته للمنصب

كتبت: هناء أبو العز

وجهت السلطات الباكستانية، اتهاما بالإرهاب إلى رئيس الوزراء السابق عمران خان، لتنظيمه تظاهرات ومسيرات حاشدة سعيًا للعودة إلى منصبه.

وتأتي اتهامات الإرهاب في خطاب ألقاه خان في إسلام أباد يوم السبت الماضى تعهد فيه بمقاضاة ضباط شرطة وقاضية وزعم أن أحد مساعديه المقربين قد تعرض للتعذيب بعد اعتقاله.

فيما حذرت حركة إنصاف من أنها ستنظم مسيرات في جميع أنحاء البلاد إذا تم القبض على خان.

وبموجب النظام القانوني الباكستاني ، تقدم الشرطة ما يُعرف بتقرير المعلومات الأول عن التهم الموجهة ضد شخص متهم إلى قاضي الصلح ، الذي يسمح بالتحقيق في المضي قدمًا، وعادة ، تقوم الشرطة بعد ذلك بإلقاء القبض على المتهم واستجوابه.

ويتضمن التقرير ضد 7عمران خان شهادة قاضي الصلح علي جافيد ، الذي وصف التواجد في تجمع إسلام أباد يوم السبت وسماع خان ينتقد المفتش العام للشرطة الباكستانية وقاضٍ آخر.

وقد يواجه خان عدة سنوات في السجن من التهم الجديدة التي تتهمه بتهديد ضباط الشرطة والقاضي، ومع ذلك ، لم يتم اعتقاله بتهم أخرى أقل خطورة تم فرضها عليه في حملته الأخيرة ضد الحكومة.

وصل خان إلى السلطة في عام 2018 ، ووعد بكسر نمط حكم الأسرة في باكستان، واتهمته المعارضة بسوء الإدارة الاقتصادية مع ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الروبية الباكستانية.

وختّم تصويت البرلمان على سحب الثقة في أبريل والذي أطاح بخان بعد شهوراً من الاضطرابات السياسية وأزمة دستورية تطلبت من المحكمة العليا التدخل.

وزعم خان، دون تقديم دليل، أن الجيش الباكستاني شارك في مؤامرة أمريكية للإطاحة به، ونفت واشنطن والجيش الباكستاني وحكومة خليفة خان رئيس الوزراء شهباز شريف ذلك.

في غضون ذلك ، ينظم خان سلسلة من المسيرات الجماهيرية في محاولة للضغط على حكومة شريف.

واعتقلت الشرطة المساعد السياسي لخان ، شهباز جيل ، في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن ظهر على قناة التلفزيون الخاصة ARY TV وحث الجنود والضباط على رفض الانصياع "لأوامر غير قانونية" من القيادة العسكرية.

و اتهم جيل بالخيانة ، والتي بموجب القانون الباكستاني يعاقب عليها بالإعدام، وزعم خان أن الشرطة أساءت إلى جيل أثناء احتجازه.

وتقول الشرطة إن جيل يعاني من الربو ولم يتعرض لسوء المعاملة أثناء اعتقاله، وركز خطاب خان يوم السبت في إسلام أباد بشكل أساسي على اعتقال جيل.

كما اعتقلت الشرطة بشكل منفصل الصحفي جميل فاروقي في كراتشي بسبب مزاعمه بأن جيل قد تعرض للتعذيب على أيدي الشرطة.