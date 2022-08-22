انتشال جثة مدرس لقي مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقي في القناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، من انتشال جثة لشخص لقي مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقي، في دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، حيث تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق شخص بمياه الرياح التوفيقي بدائرة المركز.



على الفور جرى إخطار قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، والتي انتقلت لمكان الواقعة على الفور، وجرى انتشال الجثمان، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة للمدعو "ه ع م"، 47 سنة، مدرس بأحد مدارس القناطر الخيرية، وجارى سؤال أهليته واسرته للتوصل لسبب وفاته، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.









