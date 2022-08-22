اليوم السابع: لقاء الأخوة فى العلمين

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يستقبل قادة الأردن والبحرين والعراق بحضور محمد بن زايد.. رئيس الوزراء يلتقى البابا تواضروس الثانى.. إنشاء مراكز لوجستية فى 3 محافظات بـ4.2 مليار جني

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