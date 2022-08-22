المشدد 5 سنوات لحداد وصديقه سرقا توك توك في الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، حدادا وصديقه بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانتهما في القضية رقم 12165 لسنة 2021 جنايات قسم بلبيس، لسرقتهما دراجة بخارية "توك توك" من قائدها تحت تهديد السلاح.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من عام 2021، عندما أحال المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، " أحمد م م " 35 عاما حداد، و صديقه " سعيد ر م" 23 عاما مقيمان بندر بلبيس، للمحاكمة الجنائية، لقيامهما وتبين من أمر الاحالة قيامهما بسرقة الدراجة البخارية التوك توك، من المجني عليه" يوسف ص م " الذى لم يبلغ الثامنة عشر، بأن قاما باستيقافه مطالبين توصيلهما الى وجهتهما مضمرين فى انفسهما شر خفيا، وما ان وصلوا واجهتهما حتى قام الأول بإشهار سلاح أبيض مطواه في وجهه مهددا اياه فبث العرب في نفسه وتمكنا بتلك الوسيلة من شل مقاومته والاستيلاء على التوك توك.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم إحالتهما من قبل النيابة العامة لمحكمة الجنايات.