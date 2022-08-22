قرر رئيس المجلس العسكرى الحاكم فى مالى الكولونيل "أسيمى جويتا"، تعيين وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية والمتحدث باسم الحكومة فى البلاد الكولونيل "عبدالله مايجا" فى منصب رئيس الحكومة بالإنابة بدلا من المدني "شوجل كوكالا مايجا" الذى دخل المستشفى قبل بضعة أيام.
وجاء في مرسوم أذيع في التلفزيون الرسمي لمالي - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية الاثنين، أن "الكولونيل عبدالله مايجا، وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية، تم اختياره ليشغل بالإنابة منصب "شوجل كوكالا مايجا" في رئاسة الوزراء ورئاسة الحكومة.
يذكر أنه بالإضافة إلى حقيبة اللامركزية التي تولاها "مايجا" شغل الأخير الذي يبلغ أربعين عاما منصب المتحدث باسم الحكومة أيضا.
وكان "شوجل كوكالا مايجا" وهو سياسي مالي مخضرم قد عين رئيسا للحكومة بعد الانقلاب الثاني الذي وقع في مايو عام 2021، لكنه أصيب بوعكة صحية قبل نحو أسبوع ونقل إلى مستشفى للعلاج، وفق مسئول طبي لم يفصح عن هويته.
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