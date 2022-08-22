القبض على المتهم بالاعتداء على "فتاة الإسماعيلية"

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط مرتكب واقعة الاعتداء بالضرب على فتاة تعمل بصيدلية في الإسماعيلية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية بتاريخ 20 الجارى، من إحدى المستشفيات بوصول فتاة (تعمل بإحدى الصيدليات - مصابة بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ) إثر تعرضها للإعتداء بالضرب.

بالفحص تبين أنه أثناء تواجد الفتاة المشار إليها داخل الصيدلية "محل عملها" الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية قام شخص مجهول بالدلوف إلى الصيدلية والتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها والإستيلاء على مبلغ مالى وهاتف محمول ولاذ بالهرب.

تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة من تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية – له معلومات جنائية) .. كما أمكن تحديد مكان إختبائه بمنزل أهلية زوجة نجل عمه (له معلومات جنائية) .. بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه ، وبحوزته (هاتف محمول خاص بالمجنى عليها - مبلغ مالى من متحصلات الواقعة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .. كما تم ضبط نجل عمه ، وأحد أقاربه لقيامهما بإخفاء المتهم بمحل ضبطه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.