الصحة توجه نصيحة هامة للسيدات الحوامل حول تلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية

كتب ــ وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان السيدات الحوامل لتلقي لقاح الأنفلونزا السنوي للوقاية من الإصابة بالفيروس في موسم الشتاء.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

وكانت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا أعلنت، توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية الجديد وجارى توزيعه على كافة فروع الشركة بالمحافظات.

وأضافت فاكسيرا، أن سلسلة النقل المبرد cold chain transportation تضمن سلامة اللقاح والحفاظ علية ومأمونيتة الكاملة، وأضافت فاكسيرا أن سعر الجرعة 190 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات رسوم الخدمة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم توفير تطعيم الأنفلونزا الموسمية لموسم الشتاء بفاكسيرا، مضيفا أن لقاح الأنفلونزا قديم ومعروف ونسبة كفائتة فى منع الإصابة بالمرض من 50لـ60% ونسبة كفاءته شدة الإصابة بالفيروس من 80 لـ90%، مؤكدا أن لقاح الإنفلونزا متواجد حاليا فى الصيدليات.



