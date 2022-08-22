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الصحة تكشف حقائق هامة حول الجرعات التنشيطية من لقاح كورونا.. التفاصيل

الإثنين، 22 أغسطس 2022 02:00 ص
الصحة تكشف حقائق هامة حول الجرعات التنشيطية من لقاح كورونا.. التفاصيل الجرعة التنشيطية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن جرعة لقاح فيروس كورونا التنشيطية تقوى المناعة وتقلل من فرصة الإصابة بالعدوى، وتابعت: يمكن الحصول عليها فى أى مركز دون الحاجة للحجز المسبق.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق صحة مصر المتاح على الهواتف.
 
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الصحة

كورونا

لقاح كورونا

الجرعة التنشيطية



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