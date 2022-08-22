الرئيسية أخبار عاجلة الشرطة السويدية تعثر على حقيبة متفجرات فى مهرجان وسط العاصمة ستوكهولم الإثنين، 22 أغسطس 2022 04:52 م الشرطة السويدية وكالات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلنت الشرطة السويدية عن العثور على حقيبة محملة بالمتفجرات في مهرجان وسط ستوكهولم، بحسب ما ذكرت وكالات إخبارية. وكانت قد شهدت السويد حادث إطلاق نار فى مركز تجارى فى مالمو قبل عدة أيام. السويد الشرطة السويدية ستوكهولم حقيبة متفجرات اليوم السابع بلس حقيبة متفجرات فى السويد الموضوعات المتعلقة السويد: مستعدون لفرض قيود على إصدار التأشيرات للمواطنين الروس الأحد، 21 أغسطس 2022 07:55 م إصابة شخصين أحدهما فى حالة خطرة إثر إطلاق نار بمركز تسوق جنوبى السويد الجمعة، 19 أغسطس 2022 07:47 م إطلاق نار بمركز تجارى فى مالمو بالسويد الجمعة، 19 أغسطس 2022 05:48 م فرنسا تطلب من إيطاليا والسويد المساعدة فى إطفاء الحرائق بجنوب البلاد الأربعاء، 10 أغسطس 2022 05:55 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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