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الشرطة السويدية تعثر على حقيبة متفجرات فى مهرجان وسط العاصمة ستوكهولم

الإثنين، 22 أغسطس 2022 04:52 م
الشرطة السويدية تعثر على حقيبة متفجرات فى مهرجان وسط العاصمة ستوكهولم الشرطة السويدية
وكالات

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أعلنت الشرطة السويدية عن العثور على حقيبة محملة بالمتفجرات في مهرجان وسط ستوكهولم، بحسب ما ذكرت وكالات إخبارية.
 
 
وكانت قد شهدت السويد حادث إطلاق نار فى مركز تجارى فى مالمو قبل عدة أيام.

 


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اليوم السابع بلس

حقيبة متفجرات فى السويد



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