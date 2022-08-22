الزميلة نهى عبد النبى تتسلم جائزة نقابة الصحفيين فى صحافة الفيديو

كتب محمد السيد

تسلمت الزميلة نهى عبد النبى الصحفية بجريدة اليوم السابع، جائزة المركز الأول التى حصدته فى صحافة الفيديو، فى مسابقة للتميز الصحفي عن خدمات التوصيل في مصر، نظمتها النقابة مع إحدى الشركات.

وجاء تقرير الزميلة نهى عبد النبي عن نساء على الطريق، وأشادت وزيرة التضامن خلال حفل توزيع الجوائز بدور الصحافة فى تسلط الضوء على العمالة الغير منتظمة.

بلغ عدد الفائزين 8 صحفيين، بواقع اثنين في كل فئة من فئات المسابقة (التحقيقات، التقارير، الفيديوهات، ومقالات الرأي)، وبذلك يصل إجمالي جوائز المسابقة إلى 100 ألف جنيه مصريا، وكان قد تم استقبال نحو 57 عملا صحفيا من جانب نخبة من الإعلاميين والصحفيين المصريين الذي ينتمون لمختلف الوسائل الإعلامية، وضمت لجنة التحكيم كل من: محمد يحيى يوسف، الصحفي بجريدة أخبار اليوم وعضو مجلس نقابة الصحفيين، وخالد البرماوي، خبير الإعلام الرقمي والمحاضر الأكاديمي بالجامعة الأمريكية، وكريم جمال، الذين قاموا بتقييم الموضوعات وفقا لعدة معايير مهنية مع ربطها بالجوانب الاقتصادية المتعلقة بسوق خدمات التوصيل.