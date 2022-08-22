اليوم السابع
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الرعاية الصحية: لجنة لتطبيق بروتوكولات العلاج لضمان تقديم خدمة بأعلى معايير

الإثنين، 22 أغسطس 2022 11:52 ص
الرعاية الصحية: لجنة لتطبيق بروتوكولات العلاج لضمان تقديم خدمة بأعلى معايير الهيئة العامة للرعاية الصحية
كتب ـ وليد عبد السلام

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن انعقاد اللجنة الطبية العليا لفرع هيئة الرعاية الصحية في الأقصر، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة، بالمتابعة المستمرة والدقيقة لتطبيق البروتوكولات العلاجية وضبط الآداء الإكلينيكي بكل مستشفيات الهيئة في المحافظة، باعتبارها نواة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
 
وأوضح بيان الهيئة، أن دور اللجنة الطبية العليا هو متابعة تطبيق بروتوكولات العلاج، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية بأعلى المعايير ويخلق آلية لضبط الخدمات الطبية المقدمة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة طبية عليا بكل فرع من فروع الهيئة بالمحافظات، وتضم أفضل الاستشاريين في كل محافظة من محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الثلاث.
 
وتابع البيان، تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الطبي الاستشاري بالهيئة، ومراجعة السياسات الخاصة بالهيئة الطبية بالمستشفيات، ومتابعة تنفيذ لائحتها، وتقييم دور اللجان في المستشفيات، ووضع خطط للتحسين المستمر، وكذلك التوصية فيما يخص الأمور الفنية لتوزيع الأطباء لتغطية الإحتياجات في المستشفيات، علاوة على المشاركة في تحديد الاحتياجات المجتمعية من الرعاية الطبية مع وضع الأهداف والخطط للوصول لتحقيقها، ومراجعة وتحديث أدلة العمل الإكلينيكية وفقاً لمجالات الخدمات بالمستشفيات، ومراجعة الإمتيازات الإكلينيكية لرؤساء الأقسام بالمستشفيات ومراجعة نسب التزام الأطباء بالامتيازات الإكلينيكية بالمستشفيات، إضافة إلى مراجعة آلية تقييم الأداء الفني للأطباء ومناقشة مؤشرات قياس الأداء الفنية، فضلًا عن عمل مراجعة للأنداد peer review، في نفس القسم أو التخصص الطبي، وأخيرًا بحث شكاوي الأطباء في المستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظة، وذلك ضمانًا لتحقيق أعلى معدلات رضاء العاملين وبما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي المنظومة الجديدة.

الرعاية الصحية

البرتوكولات العلاجية

الاقصر

المستشفيات

الصحة



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