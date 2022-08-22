اليوم السابع
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الرئيس النمساوي يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء

الإثنين، 22 أغسطس 2022 01:17 م
الرئيس النمساوي يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء رئيس النمسا
كتبت: هناء أبو العز

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غادر الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، اليوم الاثنين، المستشفى بعد تماثله للشفاء، عقب حادث سير في منطقة جبلية في ولاية تيرول.
 
وذكر بيان لقصر هوفبورج الرئاسي في فيينا اليوم الاثنين، أن الرئيس النمساوي بصحة جيدة وقد بقي في المستشفى ليوم واحد بناء على نصيحة الأطباء وسيخضع للراحة التامة في الأيام المقبلة.
 
وكان الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين قد تعرض لحادث انزلاق أثناء السير لمسافات طويلة في ولاية تيرول، أمس الأحد، حيث عانى من سحجات وارتجاج طفيف في المخ وقد قام الحرس الخاص بنقله إلى أقرب مستشفى، وقد تم إلغاء مشاركته في منتدى الباخ الدولي المنعقد حاليا في تيرول
 

رئيس النمسا

قصر هوفمبورج

فيينا

منتدى الباخ الدولى



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