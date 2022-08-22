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الرئيس السيسي والقادة العرب يتفقدون العلمين الجديدة ومنتجع ريجال هايتس

الإثنين، 22 أغسطس 2022 09:00 م
الرئيس السيسي والقادة العرب يتفقدون العلمين الجديدة ومنتجع ريجال هايتس الرئيس السيسى والقادة العرب يتفقدون مدينة العلمين الجديدة
كتب محمد الجالى

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى وضيوف مصر الكرام مدينة العلمين الجديدة ومنتجع ريجال هايتس ومرافقه السياحية

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل، بعد ظهر اليوم بمطار العلمين بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات كلاً من الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك الأردن، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، ومصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقي.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة ضيوف مصر الكرام فى لقاء اخوى خاص، معرباً عن التقدير والمودة التى تكنها مصر قيادةً وشعباً للأواصر التاريخية الوثيقة التى تجمعها بأشقائها من الدول العربية. 

 

واضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.

 

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السيسي

الرئيس السيسي

العلمين

ملك الاردن

ملك البحرين

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