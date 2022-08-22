اليوم السابع
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الدفاع المدني السعودي يحذر من استمرار الأمطار الرعدية على المملكة

الإثنين، 22 أغسطس 2022 06:00 ص
الدفاع المدني السعودي يحذر من استمرار الأمطار الرعدية على المملكة السعودية
وكالات

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، إلى توخِّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من الأحد حتى يوم الجمعة المقبل.

وبيَّنت المديرية وفق وكالة "واس" أنَّ مناطقَ عسير والباحة ونجران وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك سَتَتَأثّرُ بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهابَ المتحدث الرسمي للمديرية العقيد محمد الحمادي، بتوخِّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والسيول المنقولة، وعن مواقع السدود، وعدم المخاطرة في أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.

 


الدفاع المدني السعودي

الأمطار الرعدية

السعودية

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