الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهم بقتل شخص في مصر الجديدة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت أجهزة الأمن، حقيقة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر سيدة من عدم إلقاء القبض على مرتكب واقعة مقتل زوجها "سائق" أثناء عمله على سيارة أجرة بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن أسرة المجنى عليه تعلم بواقعة ضبط المتهم وأنه بتاريخ 18 الجارى حدثت مشاجرة بين زوج الشاكية وأحد الأشخاص يستقل سيارة أجرة بسبب خلافات بينهما حول أولوية المرور بمنطقة مصر الجديدة، فقام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته التى أدت إلى وفاته وبتاريخ 19 الجارى تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق– مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيق.