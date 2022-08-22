الداخلية تكشف تفاصيل ضبط القائمين على فبركة فيديو للشرطة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو مفبرك بمواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص، والادعاء بكونهم رجال شرطة، وقيامهم باستيقاف إحدى السيارات وبداخلها أحد الأشخاص وبصحبته فتاة، ويتخلله مشاهد سلبية.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه مفبرك، وعبارة عن مشهد تمثيلى تم أداؤه بصورة توحى بأن الواقعة حقيقية .. وأمكن تحديد وضبط القائمين على إعداد مقطع الفيديو (5 أشخاص)، وبحوزة أحدهم (طبنجة صوت - جهاز إتصال لاسلكى "من المستخدم لدى الشركات الخاصة") وبمواجهتهم إعترفوا بأن مقطع الفيديو المشار إليه تم فبركته وأنه مشهد تمثيلى تم بثه على مواقع التواصل الإجتماعى بغرض تحقيق عائد مادى من خلال زيادة نسبة المشاهدة تم إتخاذ الإجراءات القانونية .