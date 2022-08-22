اليوم السابع
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الجيش اللبناني: تأجيل البحث عن المركب الغارق قبالة طرابلس بسبب الموج

الإثنين، 22 أغسطس 2022 07:07 م
الجيش اللبناني: تأجيل البحث عن المركب الغارق قبالة طرابلس بسبب الموج الجيش اللبنانى
أ ش أ

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أعلن الجيش اللبناني تأجيل مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة سواحل مدينة طرابلس شمالي بيروت بسبب ارتفاع موج البحر ما قد يهدد سلامة الغواصة وطاقمها.


جاء ذلك بعدما تم الإعلان في وقت سابق اليوم عن بدء غواصة الانقاذ الأجنبية عملها للبحث عن مركب الموت الغارق على عمق 470 مترا في المنطقة المفترضة للغرق قبالة شواطئ طرابلس.


وتم إنزال الغواصة صباح اليوم من على زورق تابع للقوات البحرية للجيش بإشراف العميد هيثم ضناوي قائد القوات البحرية بالجيش اللبناني وبحضور النائب اللواء أشرف ريفي وأهالي الضحايا.


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