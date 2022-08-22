الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الغربية بنزع ملكية أراض للمنفعة العامة

الغربية محمد طارق

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 183 الصادر بتاريخ 22 أغسطس سنة 2022، قرار الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية، بنزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة وإقامة مركز شباب عليها.

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته، وعلي كتاب الإدارة العامة المجالس والموتمرات واللجان بالمحافظة رقم 242 بتاريخ 2022/8/3 ومرفقاته بشأن مذكرة رئاسة مركز ومدينة زفتي والمعروضة علي المجلس التنفيذي للمحافظة، بخصوص طلب استصدار قرار بالاستيلاء الموقت لقطعة أرض خارج الحيز العمراني بقرية دهتورة حوض داير الناحية، الوحدة المحلية بحانوت مركز زفتي غربية بمساحة إجمالية 1890م ملك محمود عثمان الجوهري، لإقامة مركز شباب عليها بناء علي موافقة المجلس التنفيذي للقرية والمجلس التنفيذي لرئاسة مركز ومدينة زفتي بجلسته رقم 26 بالتمرير لسنة 2022، وبناء علي موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بجلسته بتاريخ 2022/5/17 وذلك علي النحو الموضح تفصيلا بالاوراق ، وعلي موافقتنا بتاريخ 2022/8/1.

قرر مادة 1، يستولي موقتاً لمدة ثلاث سنوات أو لحين إصدار قرار بنزع ملكية للمنفعة العامة علي قطعة أرض بناحية قرية دهتورة حوض داير الناحية الوحدة المحلية بحانوت مركز ومدينة زفتي خارج الحيز العمراني، لإقامة مركز شباب عليها علي أن تسدد التعويضات وفقا لقانون نزع الملكية ولائحته التنفيذية من مبادرة "حياة كريمة".















