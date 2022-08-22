التربية الرياضية بالإسكندرية تقدم 10 منح دراسية للطلاب الحاصلين على بطولات أولمبية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت كلية التربية الرياضية بنين بالإسكندرية برواية الدكتور محمد بلال وتخت رعاية رئيس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه عن تقديم 10 منح دراسية سنوية كاملة للطلاب الحاصلين علي بطولات اولمبية او عالم.



يأتى ذلك فى اطار دعم جامعة الإسكندرية وكلية الترلبة الرياضية بنين الابطال الرياضيين فى كافة الالعاب الرياضية .



وطالبت إدارة الكلية الطلاب الحاصلين على البطولات والطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول والراغبين في الحصول على المنحة إحضار إثبات الحصول على البطولة العالمية او الأوليمبية من الاتحاد المختص باللعبة.











