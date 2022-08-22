اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 أغسطس 2022 12:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

التربية الرياضية بالإسكندرية تقدم 10 منح دراسية للطلاب الحاصلين على بطولات أولمبية

الإثنين، 22 أغسطس 2022 12:37 م
التربية الرياضية بالإسكندرية تقدم 10 منح دراسية للطلاب الحاصلين على بطولات أولمبية جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت كلية التربية الرياضية بنين بالإسكندرية برواية الدكتور محمد بلال وتخت رعاية رئيس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه عن تقديم 10 منح دراسية سنوية كاملة للطلاب الحاصلين علي بطولات اولمبية او عالم.

يأتى ذلك فى اطار دعم جامعة الإسكندرية وكلية الترلبة الرياضية بنين الابطال الرياضيين فى كافة الالعاب الرياضية .

وطالبت إدارة الكلية الطلاب الحاصلين على البطولات والطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول والراغبين في الحصول على المنحة إحضار إثبات الحصول على البطولة العالمية او الأوليمبية من الاتحاد المختص باللعبة.





 


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

منح دراسيه

جامعه الاسكندريه



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة