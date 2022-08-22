الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لمواطنة تعانى من ورم بالمخ

كتبت هند مختار

أعلنت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء إنه فى إطار حرصها على رصد استغاثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المختلفة، استجابت لجنة مجلس الوزراء لاستغاثة المواطنة سعاد .ع، في العقد الخامس من عمرها، وتقطن بمنطقة العياط في محافظة الجيزة، حيث تعاني من ورم بالمخ أدى إلى ضعف بالحركة وتحتاج إلى إجراء عملية جراحية على نفقة الدولة لاستئصال الورم.

وعلى الفور قام فريق التدخل السريع للجنة الطبية العليا والاستغاثات بالتواصل مع الحالة لاستيفاء كافة البيانات والتقارير الطبية الخاصة بها، وعرضها على اللجنة، والتي أوصت بتحويل الحالة إلى مستشفى الساحل التعليمي، وبالفعل قام فريق التدخل السريع بالتواصل والتنسيق مع الدكتور محمد سليمان، نائب مدير مستشفى الساحل التعليمي، حيث تم عرض المريضة على اساتذة جراحة المخ و الاعصاب بالمستشفى و تم عمل قرار علاج على نفقة الدولة، وبالفعل خضعت المريضة لجراحة ناجحة وخرجت من المستشفى فور استقرار وضعها الصحي.

وتؤكد اللجنة الطبية العليا والاستغاثات استمرار متابعتها للحالات عن كثب، وكذلك استمرارها في رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.