الإسكان: بدء تسجيل التحويلات والتخصيص بثامن مراحل "بيت الوطن" للمصريين بالخارج

كتب أحمد حسن

- الجزار: مشروع "بيت الوطن" حقق نجاحا كبيرا.. ولاقى إقبالاً واستحسانا من المصريين بالخارج.. وشمل طرح 8 مراحل حتى الآن

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم اليوم الإثنين 22 أغسطس 2022، البدء فى تسجيل التحويلات وتخصيص الأراضى والوحدات، التى تم طرحها بالمرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن"، للمصريين بالخارج.

وأكد وزير الإسكان، أن مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، حقق نجاحا كبيرا، ولاقى إقبالاً واستحسانا من المصريين بالخارج، منذ أطلقته الوزارة فى مطلع عام 2012، من أجل ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص، موضحا أنه سبق طرح 7 مراحل بالمشروع، شملت نحو 18 ألف قطعة أرض سكنية للأفراد، ونحو 50 قطعة أرض بأنشطة خدمية متعددة، بجانب طرح آلاف الوحدات السكنية، بمشروعى مدينتى والرحاب، والمشروعات السكنية المختلفة لمتوسطى ومحدودي الدخل بعدد من المدن الجديدة.

وأشار المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن المرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، شملت طرح 6444 قطعة أرض سكنية، و10014 قطعة أرض مقابر، و198 قطعة أرض بنشاط مختلط، و2709 وحدات سكنية فاخرة، و468 وحدة سكنية "إسكان متوسط - فوق المتوسط"، و95 وحدة تجارية وإدارية، و57 فيلا.