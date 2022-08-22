الإحصاء: 10.5 % ارتفاعا فى قيمة الصادرات المصرية للأردن خلال الربع الأول من عام 2022

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للأردن لتصل إلى 198.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 180 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 62.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 41.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 51.2%، وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن 261.4 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 221.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 18.1%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الأردن خلال الربع الأول من عام 2022:

1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 56.9 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 15 مليون دولار.

3. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 12.7 مليون دولار.

4. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 12.5 مليون دولار.

5. محضرات خضر بقيمة 9.3 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2021:

1. أسمدة بقيمة 41.8 مليون دولار.

2. ورق بقيمة 2.5 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 2 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.4 مليون دولار.

5. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 1.4 مليون دولار.

سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 774.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 678.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر 12.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 11.1 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 11.3%.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 56.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 58.4 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.9%.

وسجل عدد سكان مصر 103.8 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان الأردن 10.3 مليون نسمة عام 2022.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الأردن طبقــاً لتقـديـرات البعثة 920 ألف مصري حتى نهاية 2021.