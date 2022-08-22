وقالت الصحيفة تحت عنوان "السيسي ومحمد بن زايد يؤكدان أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف"، إنه خلال استقبال الرئيس السيسي الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات بمطار العلمين، تناولا الزعيمين تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية .

كما بحثا مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب تعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعبيهما الشقيقين.

من ناحية أخرى قالت الصحيفة تحت عنوان "مصر تعرب عن تضامنها مع ضحايا الإرهاب في مختلف أنحاء العالم" أن جمهورية مصر العربية، أكدت أمس على تضامنها الكامل مع الأبرياء من ضحايا جرائم الجماعات الإرهابية في مصر ومختلف أنحاء العالم، كما أعربت مصر عن إدانتها القوية للإرهاب بكل أشكاله وصوره، مشددة على أهمية البقاء متحدين ضد كل من يسعى لزرع بذور الفرقة والكراهية في مجتمعاتنا.

وأشارت الصحيفة أن ذلك جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية بمناسبة اليوم الدولي لتخليد ذكرى ضحايا الإرهاب الذي يتم إحياؤه سنويا في 21 أغسطس.