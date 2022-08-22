ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسى قوله، إنه كشف المخطط الإرهابي وألقى القبض على عضو في تنظيم "داعش"، وهو مواطن من بلد فى منطقة آسيا الوسطى، كان يخطط لارتكاب عمل إرهابى عن طريق تفجير نفسه في أحد ممثلي الدوائر الحاكمة في الهند.

وأشار أن العضو في تنظيم داعش، الذي تم القبض عليه، تم تجنيده في أبريل لتنفيذ عملية انتحارية، مبينا في الوقت نفسه أن الإرهابي أقسم على الولاء لأمير تنظيم "داعش"، وبعد ذلك كلف بمهمة المغادرة إلى روسيا واستكمال المستندات اللازمة والسفر إلى الهند لارتكاب عمل إرهابي.