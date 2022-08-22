الأمم المتحدة تخصص 10 ملايين دولار للاستجابة للجفاف في الصومال

كتبت : هند المغربي

خصص مارتن جريفيث منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة 10 ملايين دولار أمريكي من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ (CERF) لزيادة المساعدات الطارئة في الصومال ، بعد أسوأ موجة جفاف تشهدها منذ 40 عامًا.

ووفق الأمم المتحدة تم الإعلان عن مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي لأول مرة منذ عام 2017 ، مع وجود 213 الف شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة ونصف السكان - 7.8 مليون شخص - يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ومن جانبه حذر منسق الإغاثة في حالات الطوارئ جريفيث ، من ان الأطفال المصابون بسوء التغذية حياتهم مهددة وسيساعد هذا التمويل الجديد الوكالات الإنسانية في الحصول على الإمدادات والموظفين في أقرب وقت ممكن للمساعدة البشرية في تجنب كارثة أخرى في الصومال ، وتسبب الجفاف في نزوح أكثر من مليون شخص في الصومال منذ عام 2021 ، ويقدر أن 1.5 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد. ومن بينهم 386400 شخص سيحتاجون إلى علاج تغذوي طارئ للبقاء على قيد الحياة.

ووفق تقرير الأمم المتحدة تمتد أزمة الجوع عبر القرن الأفريقي، حيث يواجه أكثر من 21 مليون شخص في شرق إثيوبيا وشمال كينيا والصومال مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بعد أربعة مواسم مطيرة متتالية فاشلة، ومن المتوقع فشل موسم أمطار خامس في الأشهر المقبلة.