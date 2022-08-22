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أكرم القصاص
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الأمم المتحدة: أكثر من 13 ألف ضحية بين المدنيين في أوكرانيا منذ 24 فبراير

الإثنين، 22 أغسطس 2022 10:00 م
الأمم المتحدة: أكثر من 13 ألف ضحية بين المدنيين في أوكرانيا منذ 24 فبراير أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن عدد الضحايا المدنيين في أوكرانيا بلغ 13 ألفا و477 ضحية، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، بينهم 5587 قتيلًا و7890 جريحًا.


وأشار المكتب الأممي - في تقريره اليوم الاثنين إلى أن عدد القتلى من المدنيين في منطقتي دونيتسك ولوجانسك في تلك الفترة بلغ 3317 شخصًا إضافة إلى 4303 جرحى، بينما بلغ عدد القتلى في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية 3015 شخصًا إضافة إلى 3130 جريحًا.


وأضاف أن عدد القتلى في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة المرتبطة بها بلغ 302 قتيل، في الوقت الذي بلغ عدد الجرحى 1173 شخصًا، أما في المناطق التي كانت تحت سيطرة الحكومة عندما سقط الضحايا مثل مناطق (مدينة كييف وتشيركاسي وتشيرنيهيف وايفانو فرانكيفسك وخاركيف وخيرسون وكيروفوهراد وميكولايف وأوديسا وسومي وزابوريزهزهيا ودنيبروبتروفسك وبولتافا وريفني وترنوبل وفينيتسيا وفولين و مناطق زيتومير ) فقد بلغ عدد القتلى 2270 شخصًا إضافة إلى 3587 جريحًا.


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