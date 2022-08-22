"الأغذية العالمى" يقدم 7 وصايا للاندماج في العمل المناخي.. تعرف عليها

كتبت : هند المغربي

قدم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة 6 وصايا للاندماج في العمل المناخي تزامنا مع تزايد معدلات وشدة موجات الحر والجفاف والفيضانات، لافتا الى أنه يمكن أن تكون آثار أزمة المناخ هائلة وحذر برنامج الأغذية العالمي من أزمة غذاء عالمية داعيا للحصول على 22.2 مليار دولار أمريكي للوصول إلى 152 مليون شخص هذا العام.

الوصية الأولى: تناول المنتجات المحلية

غالباً ما يتم نقل الطعام في جميع أنحاء العالم لإحضاره إلى الأطباق مما ينتج في طريقه الكثير من الانبعاثات ويعد تناول الطعام المنتج محلياً طريقة رائعة لتقليل التأثير البيئي ودعم الشركات الصغيرة في المجتمعات المحلية و من الأفضل أن يكون الجميع قادرين على تناول نظام غذائي متنوع من الأطعمة المختلفة التي تعتمد إلى حد كبير على النباتات.

الوصية الثانية : الاستماع إلى الأخبار الإيجابية

من المهم مواكبة الأحداث حول العالم، ولكن في بعض الأحيان نحتاج إلى سماع شيء إيجابي ملهم للعمل. وهناك بعض المدونات الصوتية وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ووكالات أنباء تقدم أخباراً إيجابية عن المناخ.

الوصية الثالثة: إعادة النظر في السفر

يعد قطاع النقل من المساهمين الرئيسيين في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية. حيثما أمكن، استخدام وسائل نقل مستدامة كالقطارات أو الدراجات. يمكنكم أيضا محاولة استكشاف أماكن ما في مناطقكم المحلية بدلاً من القيام برحلة جوية طويلة.

الوصية الرابعة : التقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والصيانة

دائماً ما يتم التشجيع على إعادة التدوير وفي حين أن إعادة التدوير أفضل من رمي الأشياء في القمامة، يجب أن نحاول أولاً تقليل ما نستهلكه في المقام الأول وتساهم الملابس والإلكترونيات والعديد من الأشياء التي نستخدمها يوميا في الانبعاثات والهدر أثناء عملية الإنتاج وكذلك عند نقلها إلى المتاجر والمنازل ، حاولوا أن تشتروا كمية أقل أو أشياء مستعملة؛ وقوموا بتصليح ما تمتلكونه إذا استطعتم؛ وكحل أخير أعيدوا التدوير.

الوصية الخامسة : انضموا إلى مجموعات عمل محلية

يمكن أن تساهم مقابلة أشخاص آخرين يهتمون بالعمل المناخي في إلهامكم بالانخراط في العمل الماخي، فمن الممكن الانضمام الى مجموعات في مناطقكم المحلية تتخذ إجراءات لمكافحة تغير المناخ ومن الممكن البدء في مجموعات جديدة .

الوصية السادسة : مراسلة المسؤولين المحليين

من المهم إخبار القادة الى بحاجة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية.

الوصية السابعة : الترويج للقضية

علينا التحدث إلى عائلاتنا وأصدقائنا وتشجيعهم على اتخاذ إجراء لمكافحة التغير المناخي فكلما زاد فهمنا لهذه المشكلة وكيفية معالجتها، كانت لدينا فرصة أفضل لحماية الناس والكوكب على حد سواء.