الأرصاد: ارتفاع بالحرارة الثلاثاء والأربعاء والمحسوسة بالقاهرة تصل 40 درجة

كتب: محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الاثنين حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية ، حار رطب على باقى الأنحاء .

ووفقا لخريطة التنبؤات الجوية التى أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، متوقع ارتفاع فى درجات الحرارة يومى الثلاثاء والأربعاء تصل خلاله درجات الحرارة العظمى ل 37 درجة والمحسوسة 40 درجة، وجنوبا تصل درجات الحرارة العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة .

ويشهد اليوم الإثنين، ارتفاع طفيف بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الاحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 29 درجة.