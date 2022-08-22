الأرصاد: ارتفاع الحرارة والرطوبة مستمر حتى نهاية الأسبوع

كتب ــ محمود راغب

كشف الدكتور محمود شاهين تفاصيل حالة الطقس خلال هذا الأسبوع، لافتا إلى أن البلاد تشهد ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة مع ارتفاع ملحوظ فى نسب الرطوبة .

وأشار مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد ، إلى أنه لا زالت الأجواء شديدة الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية ، موضحا أن هذا الارتفاع مستمر حتى نهاية الأسبوع ، ليبدأ مع بداية الأسبوع المقبل انخفاض طفيف فى درجات الحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة .

ويشهد اليوم الإثنين، ارتفاعا طفيفا بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الاحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 29 درجة.