اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى الجيزة

الإثنين، 22 أغسطس 2022 09:24 ص
إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى الجيزة حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلي الطريق الصحراوي جنوب الجيزة، وانتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل .
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث بالطريق الصحراوي فى جنوب الجيزة ووجود مصابين وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث، وتبين تصادم سياراتين أجرة وملاكي، مما أسفر عن إصابة 4 اشخاص نقلوا إلى المسشتفى للعلاج وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

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