إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى الجيزة

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلي الطريق الصحراوي جنوب الجيزة، وانتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل .

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث بالطريق الصحراوي فى جنوب الجيزة ووجود مصابين وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث، وتبين تصادم سياراتين أجرة وملاكي، مما أسفر عن إصابة 4 اشخاص نقلوا إلى المسشتفى للعلاج وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.