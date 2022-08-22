إصابة 3 أشخاص فى حادث سير على الصحراوى الشرقى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 3 أشخاص منذ قليل، في حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ملاكي أعلى نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي جنوب بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.



تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل أعلى نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.



دفع مرفق اسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق ب3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.



واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى، شخص مجهول الهوية، يبلغ من العمر 37 عام، مصاب بغيبوبة تامة، وحمدان محمد سويلم، سائق، مصاب كدمات وسحجات، مقيم محافظة قنا، بالإضافة إلى ثالث يدعى "محمد . ع . أ" 30 سنة، ورفض النقل بواسطة سيارة إسعاف وتم علاجه مكان الحادث.



جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

