اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بتوك توك بكفر الشيخ

الإثنين، 22 أغسطس 2022 08:43 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بتوك توك بكفر الشيخ حادث تصادم
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم بين توك توك وسيارة ربع نقل بسيدي غازي، وجرى نقل المصابين لمستشفى سيدي غازي المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.
 
 
تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة، إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل بتوك توك  بسيدي غازي، أدى لإصابة 3 أشخاص، جرى نقل المصابين لمستشفى سيدي غازي المركزي.
 
وتبين من تقرير المستشفى إصابة كل من تحية رضا السيد، 30 سنة، بكدمات وجروح، وعماد عبد الوهاب السيد، 35 سنة، بكدمات وجروح،وعبدالله أحمد عبدالوهاب، 14سنة، بكدمات وجروح، ويتقلى المصابون الاسعافات اللازمة بمستشفى سيدي غازي المركزي.
 
 

كفر الشيخ

سيدى غازي

اخبار الحوادث

حادث تصادم

مديرية الصحة



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