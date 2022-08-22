إزالة أكثر من 250 حالة تعد ضمن المرحلة الأولى من الموجة الــ20 ببنى سويف

بنى سويف ــ هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها بإشراف من اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة ،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف، مشيراً إلى وجود تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية والوحدات المحلية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز وقرى المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي، الذي يعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، حيث تضمن الإشارة إلى أنه تم" أمس الأحد " إزالة 14 حالة تعد بواقع ( 7 حالات على مساحة 879 م أرض ولاية الري والصرف+7 حالات على مساحة 9قراريط و12 سهماً)ليصل إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات إلى 256 حالة منها ( 188 حالة تعد بالبناء المخالف على 20 ألف و966 متر أملاك دولة + 68 حالة تعد على 2فدان و22 قيراطاً أرض زراعية ) ، وذلك منذ بدء تنفيذ المرحلة الأولى في 13 أغسطس الجاري وحتى صباح اليوم ، فيما تتواصل الحملات وفق البرنامج والجدول الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن الموجة الــ 20 من من حملات الإزالة ، قد انطلقت مرحلتها الأولى"السبت قبل الماضي وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل"، والتي تليها المرحلة الثانية والمقرر إجراؤها في المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022، ثم المرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.



إزالة التعديات



إزالة التعديات



إزالة التعديات



إزالة التعديات



إزالة التعديات