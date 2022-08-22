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إخلاء سبيل شخصين أحدهما بكفالة وحبس 39آخرين بقضية التنقيب عن آثار جنوب الأقصر

الإثنين، 22 أغسطس 2022 12:46 م
إخلاء سبيل شخصين أحدهما بكفالة وحبس 39آخرين بقضية التنقيب عن آثار جنوب الأقصر تنقيب عن الآثار
الأقصر – أحمد مرعى

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أمرت نيابة إسنا الجزئية جنوب محافظة الأقصر، بإخلاء سبيل 2 من أصحاب المنازل، الأول بدون كفالة، والثانى بكفالة 5 آلاف جنيه، وحبس 39 شخصا آخرين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك عقب ضبطهم خلال التنقيب عن الآثار داخل 4 منازل بجوار معبد إسنا.

البداية كانت بتشكيل لجنة ثلاثية من رجال آثار إسنا وأرمنت، بإشراف أحمد حسن أمين مدير عام آثار إسنا، ورئاسة صابر إبراهيم حسن، والتى خرجت فى حملات، عقب تلقى تحريات من رجال مركز شرطة إسنا ورجال شرطة السياحة والآثار، ونجحت على مدار الـ24 ساعة الماضية فى إحباط 4 محاولات للتنقيب عن الآثار داخل منازل تبعد أمتارا قليلة عن منطقة معبد إسنا، وضبط أصحاب تلك المنازل و37 فردا يعملون في الحفر والأدوات المستخدمة.

ونجحت الحملات على الباحثين عن الثراء السريع أسفل منازلهم بجوار المعبد، والتي أشرف عليها أحمد حسن أمين مدير عام آثار إسنا، فى ضبط 3 منازل خلال التنقيب عن الآثار داخلها بجوار معبد خنوم بوسط المدينة، فالمنزل الأول ملك "م.ع" عامل أجرى 45 سنة، وتم ضبطه وبرفقته 7 آخرين داخل حفرة بعمق 8 أمتار أسطوانية الشكل بعرض 2 متر، والمنزل الثاني على بعد 200 متر من المسجد العتيق، ملك "ع.ص" مدرس 55 سنة، وتم ضبطه وبرفقته 5 آخرين وبداخل المنزل حفرة بعمق 6 أمتار وبعرض 2 متر، والمنزل الثالث بجوار المسجد الضوى على بعد 100 متر من المعبد، وضبط بداخله "ع.ع" 20 سنة و10 آخرين، وعثر بداخله على حفرة بعمق 8 متر وعرض 2 متر، وتم ضبط بالمنازل أدوات الحفر من سلالم وحبال وشفاط هواء ومياه ومعدات مياه متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما نجحت حملات رجال شرطة السياحة والآثار ومباحث مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فى إحباط محاولة جديدة للتنقيب عن الآثار فى أحد المنازل بالمنطقة المحيطة بمعبد خنوم بمدينة إسنا، وتم ضبط أصحاب المنازل والعمال خلال التنقيب وبحوزتهم أدوات الحفر، حيث بدأت الأحداث بتنظيم حملة مكثفة من رجال شرطة السياحة والآثار بالأقصر، بالتنسيق مع رجال مباحث إسنا، ورجال آثار إسنا وأرمنت، والتى نجحت فى إحباط محاولة للتنقيب عن الآثار داخل منزل بجوار مسجد العتيق، ملك "أ.ا" 25 سنة عامل أجرى والذي تم ضبطه وبرفقته 15 فرد يعملون في التنقيب داخل حفرة بالمنزل بعمق 8 أمتار وعرض 2 متر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 


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