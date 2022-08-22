إخلاء سبيل المدير المسئول فى حريق مصنع بالمنطقة الصناعية بأبو رواش

كتب أحمد إسماعيل

أخلت النيابة العامة بالجيزة سبيل مدير مصنع بالمنطقة الصناعية بأبو رواش في كرداسة نشب به حريق وأسفر عن إصابة عامل،عقب الإنتهاء من سماع أقواله في الواقعة.

استمعت النيابة لأقوال المدير المسئول عن المصنع "أحمد م" ، وأكد أن المصنع مكون من 3 طوابق وان ماس كهربائي بأحد الوصلات أمسك في كراتين الأحذية مما تسبب في اشتعال الحريق، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث

وأكد أن مساحة المصنع فدان، وكان به قبل اشتعال النيران 50 كرتونة أحذية، ونتيجة لماس كهربائي أمتد إلى الطابق الأرضي والأول، وأمسك بالأحذية الموجودة بداخل المصنع، حتى احترق بالكامل، وأسفر عن إصابة عامل "طه. م " في عقده الثالث من العمر، مصابا بحروق في قدميه وظهره، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تبين من التحريات الأولية أن العامل مصاب بحروق متفرقة إثر نشوب حريق داخل مصنع أحذية بالمنطقة الصناعية بأبو رواش في كرداسة بالجيزة، كما أضافت التحريات أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة.

وكان قسم شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مصنع أحذية بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بدائرة المركز

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق

وأسفر الحادث عن إصابة عامل بحروق متفرقة جري نقل المصاب إلي مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.