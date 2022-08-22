إحالة أوراق متهم بالتعدي على طفلة بكفر الشيخ لفضيلة المفتي

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد أبوغنيم، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مصطفى محمد درويش، ومحمد عبدالله عبدالكريم، وسكرتارية مجدى غانم، الأحد، حضوريا وبالإجماع الآراء بإحالة أوراق شخص مقيم بمركز سيدى سالم لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى عقوبة إعدامه. وذلك لما نُسب إليه من اتهام بخطف طفلة بالإكراه، ومواقعتها كُرها عنها، وحددت المحكمة جلسة اليوم الثانى من دور شهر سبتمبر للنطق بالحكم، وذلك فى أحداث القضية رقم 15335 لسنة 2022 جنايات مركز سيدى سالم، والمقيدة رقم 948 لسنة 2022 كلى كفر الشيخ.

كانت جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ قد أحالت المتهم "ص.إ.ع.ت" 41 عاما، مقيم سيدى سالم، لمحكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته عما نُسب إليه من اتهام، وذلك لأنه بدائرة مركز سيدى سالم بنطاق محافظة كفر الشيخ قام بخطف المجنى عليها الطفلة "ن.ا.ص.ا.ش"، عن طريق الإكراه الواقع عليها بأن اقتادها عنوة إلى إحدى الزراعات حيث باعد بينها وبين ذويها على النحو المبين بالتحقيقات.