وذكرت صحيفة (جلوبال تايمز) الصينية اليوم الإثنين أنه تم تمديد تقنين استخدام الطاقة في المصانع نظرا لتسجيل ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة وحدوث جفاف بالعديد من المناطق على مدار أسابيع.

وتسبب الجفاف وموجات الحر المستمرة في اندلاع عدد من حرائق الغابات في المناطق الجبلية بمدينة تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين، حسبما ذكرت مديرية الإعلام في المدينة.

وتشير توقعات حالة الطقس إلى استمرار الطقس الحار في تشونغتشينغ في الأيام المقبلة، حيث تصل أعلى درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية.

كما أصدرت مبادرة "رؤساء الغابات" في تشونغتشينغ أمرا عاجلا لتعزيز الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، لضمان سلامة أرواح الناس وممتلكاتهم.

وتشهد أجزاء كبيرة من الصين مؤخرا موجات حارة هي الأقسى منذ عام 1961، حيث أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين إنذارا باللون الأحمر لمواجهة درجات الحرارة العالية، وهو أعلى درجة في نظام الإنذار الجوي المؤلف من أربعة مستويات في الصين، مع توقعات بأن تنحسر موجات الحر تدريجيا بنهاية الأسبوع الجاري.