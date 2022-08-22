وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 1919 دبابة و4230 مركبة مدرعة و1032 من النظم المدفعية و266 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و234 طائرة و198 مروحية و15 سفينة و3149 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 99 وحدة من المعدات الخاصة.

وفي سياق متصل، أوضح مكتب المدعي العام الأوكراني أن ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا بلغ 373 قتيلا و723 مصابا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.

من جانبها، أعلنت سلطات دونيتسك، مقتل مدنيين اثنين وإصابة 19 آخرين؛ جراء استهداف القوات الأوكرانية مدن وبلدات المدينة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت السلطات، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الاثنين، إلى أن قوات كييف أطلقت أكثر من 220 قذيفة على الأحياء السكنية بالمدينة.

وكان مقر الدفاع الإقليمي لمدينة دونيتسك قد أعلن سابقا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين، جراء القصف الأوكراني على أراضى المدينة.