أنتونى فاوتشى يعلن مغادرة منصبه فى ديسمبر المقبل

كتب أحمد عرفة

أعلن مدير المعهد الوطنى للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي عن مغادرة منصبه فى ديسمبر المقبل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، إصابة أنتوني فاوتشي طبيب البيت الأبيض بفيروس كورونا.

وفى وقت سابق قال طبيب البيت الأبيض أنتوني فاوتشي، إنه لن يعود لخدمة دونالد ترامب في البيت الأبيض إذا فاز بالرئاسة مرة أخرى في عام 2024.

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيعمل مع ترامب مرة أخرى، قال فاوتشي "لا".

وحسب موقع روسيا اليوم، أضاف "إذا نظرت إلى تاريخ الاستجابة لفيروس كورنا خلال إدارة ترامب، أعتقد أنه يمكن القول أنها لم تكن مثالية"، وقال: "التاريخ سيتحدث بنفسه عن ذلك".