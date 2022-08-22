أسعار الذهب اليوم تنخفض 8 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1066 جنيها

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين تراجعا بحوالي 8 جنيهات ليسجل الذهب في مصر اليوم عيار 21 حوالي 1066 جنيها مقابل 1074 جنيها، وذلك مع تراجع الطلب على الذهب، حيث يتوقف التداول على الذهب يوم الاحد من كل أسبوع لكن عوامل العرض والطلب تؤثر على الأسعار سواء بالارتفاع أو الهبوط.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 914 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 1066 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 1218 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 8525 جنيها.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للفدرالي الأميركي يومي 26 و27 يوليو، وهو ما يؤدى إلي حالة من الترقب فى السوق العالمى للذهب، إذ يؤدى ارتفاع الفائدة إلي تقليل جاذبية الذهب.

وجرى ورفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة 225 نقطة أساس إجمالا منذ مارس في امريكا لترويض التضخم الجامح، ويؤدى ارتفاع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة إلى إضعاف جاذبية المعدن الأصفر الذى لا يدر عائداً.