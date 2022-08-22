نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان وزارة التموين، أن المناطق التجارية / اللوجستية الجديدة، المقرر إنشاؤها فى محافظات السويس وكفر الشيخ والدقهلية، ستوفر ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء أمس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، واللواء طبيب مجدي أمين، رئيس شركة "جريفولز ايجيبت" لمشتقات البلازما.

رئيس الوزراء يلتقي البابا تواضروس وشباب ملتقى لوجوس الثالث 2022

التقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، قداسة البابا تواضروس الثانى، وشباب ملتقى لوجوس الثالث- 2022، بحضور سها الجندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

قرار جمهورى بتعيين "صدقى" رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 368 لسنة 2022، بتعيين الأستاذ الدكتور شريف محمد صلاح الدين محمد صدقى، رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 19-8 2022. التموين: المناطق التجارية الجديدة في 3 محافظات توفر 15 ألف فرصة عمل أعلن الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المناطق التجارية / اللوجستية الجديدة المقرر إنشاؤها فى محافظات السويس وكفر الشيخ والدقهلية ستوفر ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن أنشطة تجارية / إدارية / ومخازن وقاعات عرض للسلع، وأن معالى وزير التموين وجه بتذليل أى عقبات تواجه المستثمرين والمطورين فى تنفيذ مشروعات المناطق التجارية / اللوجستية، والتوسع فى انشاء المتاجر والسلاسل التجارية الكبرى، لافتا إلى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على رأس أرض المشروع وكذا المعاونة فى استخراج التراخيص، وفترة سماح أن استلزم الامر، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أى عقبات او تحديات. الأرصاد: ارتفاع بالحرارة الثلاثاء والأربعاء والمحسوسة بالقاهرة تصل 40 درجة كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الاثنين حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية ، حار رطب على باقى الأنحاء . سفارة مصر بأوكرانيا تهيب بالمصريين فى كييف بتوخى الحذر الأسبوع الجارى أهابت سفارة مصر فى كييف الاثنين، بالمواطنين المصريين المتواجدين فى أوكرانيا بضرورة توخى الحذر خلال الأسبوع الجارى من 21 إلى 28 أغسطس، واتباع تعليمات وإرشادات السلطات الأوكرانية. الإسكان: بدء تسجيل التحويلات والتخصيص بثامن مراحل "بيت الوطن" للمصريين بالخارج صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم اليوم الإثنين 22 أغسطس 2022، البدء فى تسجيل التحويلات وتخصيص الأراضى والوحدات، التى تم طرحها بالمرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن"، للمصريين بالخارج. الصحة: جار الانتهاء من تطبيق للهواتف لسهولة التواصل مع المتبرعين بالبلازما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً،مساء أمس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، واللواء طبيب مجدي أمين، رئيس شركة "جريفولز ايجيبت" لمشتقات البلازما.

القوى العاملة تعلن عن 4410 فرص عمل بأجور تصل لـ15 ألف جنيه فى 13 محافظة تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 4410 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 15 ألف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 60 شركة ومصنع قطاع خاص في 13 محافظة لشغلها خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2022. 15 ألف يسجلون رغباتهم بتنسيق جامعة الأزهر.. والخميس المقبل آخر موعد سجل 15 ألف طالب وطالبة رغباتهم فى تنسيق جامعة الأزهر لطلاب الثانوية الأزهرية ، حيث يحق ل 55 ألف طالب وطالبة ناجحين بالدور الأول تسجيل رغباتهم. تنسيق الجامعات 2022.. مد فترة التقديم للمرحلة الثانية للتنسيق يومًا إضافيًا قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا لتنتهي المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء الموافق 23 أغسطس الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكترونى حتى الآن، وإتاحة الفرصة لمن يرغب من الطلاب في تعديل ترتيب رغباته. وزير الاتصالات: استخدام تطبيقات التشخيص عن بُعد لتطوير الخدمات الصحية عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماعا عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لمتابعة العمل بمبادرة «التشخيص عن بُعد»، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمى. شوبير: ريكاردو سواريز لن يرحل عن الأهلى أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للنادى الأهلى لن يرحل عن منصبه رغم أنه لا يلقى الدعم الجماهيرى حتى الآن.

مبابي أصغر لاعب يسجل 200 هدف فى القرن الـ 21