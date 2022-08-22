أجواء شديدة الحرارة ورطوبة عالية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

كتب ــ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقى الأنحاء .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:

- ارتفاع في نسب الرطوبة نظراً لامتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء.

- ارتفاع نسبة الرطوبة نهاراً يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من ( 2 : 4 ) درجات مئوية.

-التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

-تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

-فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية مطروح والسلوم.