4 سفن محملة بالمواد الغذائية تغادر موانئ أوديسا الأوكرانية

وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفوم) الأوكرانية أنه بعد مغادرة هذه القافلة، يرتفع عدد السفن التي غادرت الموانئ البحرية الأوكرانية لتصدير محاصيل الحبوب المختلفة إلى الدول الأخرى إلى 31 سفينة، بعد 20 يومًا من إطلاق مبادرة "ممر الحبوب".

وشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس السبت في تفتيش سفينة متجهة إلى أوكرانيا في ميناء زيبورت في اسطنبول وزار مركز التنسيق المشترك.

وكانت أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة قد وقعت اتفاقية يوم 22 يوليو الماضي، بناء على اقتراح الأمم المتحدة، لإطلاق مبادرة النقل الآمن للحبوب والمنتجات الغذائية الأوكرانية من موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني.