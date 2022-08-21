اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 أغسطس 2022 10:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

4 سفن محملة بالمواد الغذائية تغادر موانئ أوديسا الأوكرانية

الأحد، 21 أغسطس 2022 09:40 ص
4 سفن محملة بالمواد الغذائية تغادر موانئ أوديسا الأوكرانية سفينة بضائع - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

غادرت أربع سفن محملة بالمواد الغذائية، موانئ منطقة أوديسا الأوكرانية، اليوم الأحد، حيث غادرت سفينتان من ميناء تشورنومورسك، وواحدة من موانئ أوديسا والأخرى من بيفديني.

وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفوم) الأوكرانية أنه بعد مغادرة هذه القافلة، يرتفع عدد السفن التي غادرت الموانئ البحرية الأوكرانية لتصدير محاصيل الحبوب المختلفة إلى الدول الأخرى إلى 31 سفينة، بعد 20 يومًا من إطلاق مبادرة "ممر الحبوب".

وشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس السبت في تفتيش سفينة متجهة إلى أوكرانيا في ميناء زيبورت في اسطنبول وزار مركز التنسيق المشترك.

وكانت أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة قد وقعت اتفاقية يوم 22 يوليو الماضي، بناء على اقتراح الأمم المتحدة، لإطلاق مبادرة النقل الآمن للحبوب والمنتجات الغذائية الأوكرانية من موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني.

 


اوديسا

اوكرانيا

مواد غذائية

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة