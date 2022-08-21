وكيل تعليم دمياط يشهد تكريم الفائزين في مسابقة "أنا وقدوتي"

دمياط - فريق المحافظات

شهد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، حفل تكريم عدد من الطلاب المشاركين ضمن فاعليات مسابقة " أنا وقدوتي" والبالغ عددهم 18 موهوبا و18 قدوة فازوا بالمسابقة على مستوى المحافظة، وذلك بحضور صالح القصيفي مدير عام التعليم العام وأماني طراف مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكى.

وأوضح وكيل تعليم دمياط، أن عدد المشاركين بالمسابقة بلغ 163 موهوبا على مستوى دمياط، مشيرا إلي أنه تمت إقامة التصفيات النهائية لاختيار الفائزين.

وأضاف الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن تلك الأنشطة تانى ضمن برنامج وزارة التربية والتعليم لإحياء القيم وكذلك تطوير المهارات والمواهب المختلفة لدي الطلاب، موضحا استمرار الأنشطة آل بقية داخل مديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظة، تحت إشراف مديري الإدارات وكذلك مديري المتابعة.