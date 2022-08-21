وفاة 4 أشخاص بسبب الفيضانات فى موريتانيا.. ومحمد ولد الشيخ: جاهزون لأي طارئ

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أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية الموريتانية وفاة أربعة أشخاص في مناطق موريتانية مختلفة جراء الفيضانات. وذكرت اللجنة - في بيان مساءالسبت - أن ثلاثة أطفال لقوا مصرعهم في نواكشوط إثر تعرضهم لصعق كهربائي، وتم انتشال جثمان طفل رابع قضى غرقا في لعصابة شرقي موريتانيا.

وأكدت اللجنة تسجيل خسائر مادية من بينها سقوط منازل وتضرر شبكة المياه وشلل في حركة المرور بسبب الفيضانات.

وعلى صعيد متصل، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إن الدولة لديها القدرة والاستعداد والجاهزية؛ للتعاطي مع مشاكل المواطنين، والتدخل في حالة حدوث أي طارئ.

وأضاف الغزواني - في تصريحات للصحفيين بعد زيارة مفاجئة لمدينة "كيهيدي"، التي غمرت الفيضانات مئات من منازلها - إن الدولة تسعى دائما للتدخل في أسرع وقت للتعاطي والوقوف مع المواطنين.

وأضاف "نحمد الله على عدم وجود أضرار بشرية بينما تعد الأضرار المادية عادية جدا، ويوجد بعض المواطنين في المدارس في حالات استثنائية نتيجة الأمطار"، وفق تعبيره.

ووصل الرئيس الموريتاني، كيهيدي لمعاينة أوضاع السكان، بعد أمطار قوية شهدتها المدينة أدت لتشريد مئات الأسر.

وكان الرئيس الموريتاني يقضي عطلته السنوية في مسقط رأسه مدينة بومديد شرقي موريتانيا، قبل أن يقرر اليوم زيارة مدينة “كيهيدي” للاطلاع على حجم الخسائر التي خلفتها الفيضانات.